Il monumento dedicato a Giuseppe Gori è stato completato e sarà inaugurato oggi in piazza Ludovico Cardi. Prima di scoprire l’opera, verranno lette alcune poesie scritte dallo stesso Gori. L’evento coinvolge i presenti nel ricordare la figura attraverso questa cerimonia pubblica. La scultura è stata realizzata dai fabbri locali e rappresenta un omaggio all’autore.

Il monumento a Giuseppe Gori è pronto. E oggi sarà inaugurato in piazza Ludovico Cardi. Lo scoprimento sarà preceduto dalla lettura di alcune poesie scritte da Gori. Il monumento, realizzato su disegno di Alma Francesca, è stato realizzato forgiando dal vivo il ferro nello scorso autunno, dai "Fabbri dell’anima" Davide Caprili, Giampaolo Maniero, Tiziano Matteazzi, Daniele Mazzini, Andrea Cosci, Luca Ghiribelli, Luca Bonanni, Diego Imperatore, guidati dal maestro di forgiatura Massimiliano Benvenuti. E’ seguita poi una fase di rifinizione in officina e la preparazione in muratura del basamento realizzato dall’impresa Greco con la supervisione tecnica dell’architetto Emilio Bertini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra arte e memoria. Il monumento a Gori. Forgiato dai fabbri

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