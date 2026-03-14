FOTO Giornata Nazionale del Paesaggio 2026 attenzione sulla Via Appia e invito a non cementificare

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, si evidenzia l'importanza della Via Appia, conosciuta come “Regina Viarum”, un sito di rilievo archeologico e storico. L’attenzione si concentra sulla necessità di tutelare questa strada e di evitare interventi di cementificazione che potrebbero alterarne il valore. L’invito è a preservare il paesaggio e il patrimonio naturale della zona del Sannio.

Tempo di lettura: 3 minuti La Via Appia, “Regina Viarum”, un patrimonio archeologico e storico nonché un elemento essenziale nella costruzione di un nuovo rapporto con il paesaggio del Sannio. Questo il messaggio lanciato dall’assessore comunale alla cultura Antonella Tartaglia Polcini nel corso dell’evento “Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio” che si è svolto presso il Teatro Romano di Benevento, nel contesto della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026. Promossa dal Ministero della Cultura, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento e la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, con il patrocinio morale e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, attenzione sulla Via Appia e invito a non cementificare Articoli correlati Investito e ucciso sulla Nazionale Appia | FOTOUna tragedia si è consumata nella serata di oggi (17 gennaio) in via Nazionale Appia a San Tammaro. Museo archeologico nazionale di Pontecagnano: tutto pronto per la "Giornata Nazionale del Paesaggio"Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l’ultimo... Una raccolta di contenuti su Giornata Nazionale del Temi più discussi: Giornata nazionale per il contrasto ai disturbi alimentari: a Pisa l’evento I nostri riflessi migliori; Il 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del paesaggio: l'omaggio al tramonto di Bari nella foto del giorno; A Bologna Sguardi sul paesaggio; Giornata nazionale del Paesaggio: il 14 marzo musei e parchi raccontano i territori d’Italia. Il 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del paesaggio: l'omaggio all’alba di Bari nella foto del giornoPer festeggiare questa giornata un nostro lettore ha scelto questa foto scattata all’alba sul lungomare di Bari che rappresenta il paesaggio della città legato al mare ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giornata Nazionale del Paesaggio, iniziative al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del ColleIl paesaggio al centro di visite guidate, attività didattiche e itinerari culturali, con studiosi e professionisti a confronto. Torna, sabato 14 marzo 2026, la Giornata Nazionale del Paesaggio, l’appu ... baritoday.it Questa mattina vi aspettiamo per la Giornata Nazionale del Paesaggio con la visita tematica gratuita“Paesaggi nel tempo. Vesuvio e dintorni”, un’occasione per osservare il sito archeologico da una prospettiva diversa, mettendo al centro il rapporto tra uo - facebook.com facebook Il 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del paesaggio: l'omaggio al tramonto di Bari nella foto del giorno - News x.com