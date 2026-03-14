Fossacesia si illumina di lilla contro i disturbi alimentari

Fossacesia si accende di lilla in occasione della Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare, che si celebra il 15 marzo. L’amministrazione comunale ha organizzato un’iniziativa simbolica per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che coinvolge in modo crescente soprattutto i giovani. Questa scelta mira a attirare l’attenzione sulla diffusione di queste problematiche nella comunità locale.

Per l’occasione l’amministrazione comunale illuminerà di lilla due luoghi simbolo della città: la chiesa parrocchiale di San Donato e il suo storico campanile. L’iniziativa si inserisce nella campagna promossa da Anci e Never Give Up Onlus con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su patologie come anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, in Italia oltre 3 milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi alimentari, che rappresentano la prima causa di morte per malattia tra gli adolescenti. L’iniziativa punta a ribadire l’importanza della prevenzione e dell’attenzione ai segnali di disagio che possono emergere nei contesti familiari e scolastici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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