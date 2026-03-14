Forzano distributore e rubano sigarette elettroniche lo sfogo del tabaccaio di Rutigliano | E' la terza volta

Una tabaccheria di Rutigliano ha subito il furto di sigarette elettroniche da un distributore automatico, forzato per rubare il contenuto. È il terzo episodio di questo tipo che coinvolge il negozio, secondo quanto raccontato dal titolare, che ha deciso di rendere pubblica la situazione sui social. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestata in relazione a questi fatti.

La video-denuncia dell'esercente, che pubblica le immagini sui social: "Non si vergognano? La gente passa e loro agiscono indisturbati" Forzano il distributore automatico per portare via le sigarette elettroniche. Non il primo episodio, quello subito da una tabaccheria-ricevitoria di Rutigliano, il cui titolare, stanco di essere preso di mira, ha voluto denunciare l'accaduto sui social. In un video, che ha totalizzato in breve decine di interazioni e visualizzazione, il titolare della ricevitoria Giuliano spiega di aver subito lo stesso tipo di furto per tre volte. "Non riesco a capire, questa gente non si vergogna? Va in giro di... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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