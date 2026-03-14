Forzano distributore e rubano sigarette elettroniche lo sfogo del tabaccaio di Rutigliano | E' la terza volta

Un tabaccaio di Rutigliano ha denunciato sui social che, per la terza volta, dei ladri hanno forzato il distributore automatico e portato via sigarette elettroniche. L’episodio si è verificato presso la sua rivendita, suscitando lo sfogo del titolare che si è detto frustrato per le ripetute incursioni. Nessun dettaglio sulle eventuali indagini o sui responsabili è stato reso noto.

La video-denuncia dell'esercente, che pubblica le immagini sui social: "Non si vergognano? La gente passa e loro agiscono indisturbati" Forzano il distributore automatico per portare via le sigarette elettroniche. Non il primo episodio, quello subito da una tabaccheria-ricevitoria di Rutigliano, il cui titolare, stanco di essere preso di mira, ha voluto denunciare l'accaduto sui social. In un video, che ha totalizzato in breve decine di interazioni e visualizzazione, il titolare della ricevitoria Giuliano spiega di aver subito lo stesso tipo di furto per tre volte. "Non riesco a capire, questa gente non si vergogna? Va in giro di... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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