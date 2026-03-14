Forse è il caso di inserire Kevin De Bruyne nell’antologia della poesia napoletana

Durante la partita tra Napoli e Lecce, terminata 2-1, Kevin De Bruyne è stato menzionato in modo particolare, anche se non ha preso parte direttamente all'incontro. Nel secondo tempo, dopo circa cinquanta secondi, la partita ha subito una svolta che ha cancellato quanto successo nel primo tempo, caratterizzato da un ritmo intenso e momenti di tensione nello stadio.

L’inchiostro che forma parole su pagine imbruttite o anche il peso leggero della grazia che si posa sull’erba di Fuorigrotta. Con lui cambia la temperatura della partita. Napoli–Lecce 2-1. Bastano cinquanta secondi della ripresa per cancellare un primo tempo da psicodramma, di quelli in cui lo stadio trattiene il fiato e il pallone pesa come una confessione. Gli azzurri sembrano ancora storditi da un immaginario David di Donatello assegnato a Denzel Dumfries per un tuffo da stuntman e così si fanno sorprendere da un Lecce capace e determinato. Uno a zero per loro. Il resto del primo tempo è un supplizio lento, quasi biblico. Il Napoli gira a vuoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Forse è il caso di inserire Kevin De Bruyne nell’antologia della poesia napoletana Articoli correlati Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De BruyneLa vittoria del Napoli in Supercoppa ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, ma a far discutere nelle ore successive al trionfo è stato anche... Altri aggiornamenti su Forse è il caso di inserire Kevin De... Temi più discussi: Il Napoli vicino all'obiettivo minimo (o forse massimo): un posto in Champions; Napoli: deciso il primo addio? Lukaku e Juan Jesus in bilico, De Bruyne (forse) no; Conte: Romelu, cosa è successo?. La risposta di Lukaku al mister del Napoli; Il Mattino ripercorre le emozioni del ritorno in campo di Kevin De Bruyne al Maradona: il racconto. Forse è il caso di inserire Kevin De Bruyne nell’antologia della poesia napoletanaDe Bruyne, l’inchiostro che forma parole su pagine imbruttite o anche il peso leggero della grazia che si posa sull’erba di Fuorigrotta ... ilnapolista.it De Bruyne-Napoli, al momento non c’è aria di separazione: c’è un bel feeling tra club e calciatore (Romano)Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che ad oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c’è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti, i suo ... ilnapolista.it Il tuo voto e giudizio per il Napoli Lecce di Kevin De Bruyne #passionapoli #napolilecce #seriea - facebook.com facebook #Napoli 2-1 #Lecce Matteo Politano ended his goal drought after 43 games, as Napoli fought back to beat Lecce 2-1 on the return of Scott McTominay and Kevin De Bruyne to the Stadio Maradona. #NapoliLecce #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com