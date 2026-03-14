Formula 1 pole record di Antonelli in Cina davanti a Russell e Leclerc

In Cina, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio, posizionandosi davanti a Russell e Leclerc. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli al primo posto, seguito dagli altri piloti in classifica. La gara si svolgerà nelle prossime ore e vedrà i concorrenti affrontarsi sulla pista.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo?, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua carriera e diventando, a soli 19 anni, il più giovane di sempre a conquistare la prima posizione in qualifica con il tempo di 1'32"064. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto 'accontentarsi' della seconda posizione. Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Formula 1, Antonelli in pole in Cina davanti a Russell e Leclerc Formula 1, qualifiche sprint in Cina: Russell in pole davanti ad AntonelliLaFormula 1torna in pista sul circuito diShanghaiper ilGran Premio di Cina, e la prima giornata ha già regalato indicazioni importanti. Aggiornamenti e notizie su Formula 1 pole record di Antonelli in... Temi più discussi: Tempi F1 GP Cina: i record di Shanghai e le previsioni per il 2026; E’ di Russell la prima pole della nuova stagione di Formula 1 | VIDEO; F1 | Mercedes a un secondo dal record della pista: super motore, ma non solo; F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. Qualifiche Gp Cina: Antonelli nella storia, prima pole e record davanti a Russell, Hamilton batte LeclercLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it Formula 1: Kimi Antonelli in pole nel Gran Premio di Cina. Ferrari in seconda filaFesteggia il suo primo record: Andrea Kimi Antonelli a soli 19 anni conquista la sua prima pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina. E' il più giovane pilota ad aver raggiunto questo ... tg.la7.it ULTIM'ORA - Formula 1, Gp di Cina: Kimi Antonelli, a 19 anni, è il più giovane di sempre a conquistare una pole position. Il bolognese classe 2006 ha battuto il record di Sebastian Vettel realizzato da Sebastian Vettel con la Toro Rosso nel 2008 a Monza. - facebook.com facebook Il Gran Premio del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oriente. Lo riporta Sky Sport Germania. Secondo l'emittente tedesca, le gare in B x.com