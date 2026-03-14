Formazioni ufficiali Napoli Lecce | le scelte di Conte e Di Francesco per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lecce sono state annunciate per il match della 29ª giornata di Serie A, con le scelte di Conte e Di Francesco che sono state comunicate prima dell'inizio del gioco. La partita si disputa in un momento importante del campionato e rappresenta una sfida significativa per entrambe le squadre. Le formazioni sono state schierate con i giocatori titolari e le rispettive panchine.

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