Forlì | 5 km di cammino per il Sì alla giustizia

Domani, domenica 15 marzo 2026, le strade di Forlì saranno animate da una camminata di 5 chilometri promossa per sostenere il Sì alla giustizia. L'evento coinvolgerà cittadini e organizzatori che si ritroveranno per percorrere insieme il percorso cittadino, promuovendo così una manifestazione pubblica di solidarietà e impegno civico. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano unirsi.

Domani, domenica 15 marzo 2026, le strade di Forlì si trasformeranno in un’arena di confronto e sociale. Alle ore 10:00 partirà da Piazza Saffi, precisamente all’angolo con il Bar Tre Sorelle, una camminata organizzata dalla Lega Forlì per sostenere il referendum sulla giustizia. L’iniziativa prevede un percorso circolare di esattamente 5 chilometri che porterà i partecipanti attraverso i punti più belli della città, chiudendo l’anello nel punto di partenza. L’obiettivo dichiarato non è solo motorio ma profondamente civico: creare uno spazio di aggregazione dove spiegare ai cittadini perché il voto “Sì inciderà positivamente sul futuro dei processi giudiziari in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì: 5 km di cammino per il Sì alla giustizia Articoli correlati Il “Cammino del sale", si rinnova l’antico omaggio alla Madonna del Fuoco di ForlìAnche quest’anno si rinnova il profondo legame storico, religioso e identitario che unisce la comunità dei salinari di Cervia alla Madonna del Fuoco,... Nordio a Forlì: il “Sì” alla riforma giustizia spiegato, puntoForlì si schiera: Nordio illustra le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia. Tutto quello che riguarda Forlì 5 km di cammino per il Sì alla... Argomenti discussi: In cammino sulle orme di San Francesco; Uisp per la Giornata internazionale della donna: partite le iniziative.