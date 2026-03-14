Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 16 al 21 marzo, Yildiz si trova al centro di uno scandalo che la coinvolge pesantemente, mentre un matrimonio a sorpresa si conclude in modo tragico. La trama si concentra sugli sviluppi di queste vicende, portando i personaggi a confrontarsi con situazioni inaspettate e intense. La narrazione si concentra sugli eventi che cambiano il corso delle loro vite in modo improvviso.

Prosegue il successo della serie turca. Ecco tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 16 al 21 marzo. Come previsto dalla trama, va in onda dal lunedì al sabato al pomeriggio al consueto orario su Canale 5 e Mediaset Infinity, mentre il giovedì ci sarà l’appuntamento anche in prima serata. Curiosi di conoscere tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit? Iniziamo subito da Ender che prosegue il suo piano per mettere fuori dai giochi Sahika. La mora fa sparire i documenti per il divorzio di Yildiz e Halit così da allungare i tempi e prova a convincere proprio Yildiz di riavvicinarsi a lui. Dall’altra parte però la ragazza è irremovibile. Così Ender si fa aiutare da Caner e Asuman per farli riavvicinare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Forbidden Fruit anticipazioni dal 16 al 21 marzo: Yildiz travolta da uno scandalo, un matrimonio a sorpresa finisce male

Articoli correlati

Forbidden Fruit 3, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: arriva un matrimonio segretoLa settimana dal 16 al 21 marzo di Forbidden Fruit 3 si preannuncia ricca di colpi di scena, con nuovi equilibri che si spezzano e alleanze che...

Forbidden Fruit anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Sahika tenta di far fuori Yildiz, Ender è viva e spiazza tuttiPer la settimana prossima intrighi, liti ed emozioni sono gli ingredienti per le appassionanti anticipazioni di Forbidden Fruit: la trama dal 16 al...

Una raccolta di contenuti su Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 9 al 14 marzo; Forbidden fruit, le anticipazioni: sempre più vicini; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 9 al 14 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni del 12 marzo: Kaya sorprende Leyla, tensione tra Yi?it e Lila.

Forbidden Fruit 3, anticipazioni trame dal 16 al 21 marzo 2026Le anticipazioni delle trame di Forbidden Fruit 3, che vanno da luned' 16 marzo a venerdì 21 marzo 2026. Un matrimonio segreto in arrivo e tanti colpi di scena nelle puntate della prossima settimana. news.fidelityhouse.eu

Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 20 marzo 2026: Halit sospetta che Yildiz lo tradiscaNuovi colpi di scena nelle puntate Forbidden fruit in onda dal 14 al 20 marzo. Trame complete della soap turca di Canale 5. superguidatv.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com

«Non solo ho rifiutato di tornare a casa con Halit, ma gli ho anche chiesto il divorzio. » La prossima puntata di Forbidden Fruit promette colpi di scena inaspettati. Dopo aver riaccolto Halit Can tra le mura domestiche, Halit si è reso conto di avere esagerato con - facebook.com facebook