Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Ender Çelebi continuerà a indagare su ?ahika Ekinci, sospettata di essere coinvolta in attività illecite. Le sue ricerche sembrano portarla verso una svolta importante, mentre la trama si concentra sulle scoperte che potrebbero portare a identificare il suo possibile complice. La narrazione si sviluppa tra tensioni e rivelazioni, senza approfondimenti sui motivi delle azioni dei personaggi.

© US Mediaset Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, le indagini di Ender Çelebi sul conto della nemica?ahika Ekinci sembrano arrivare ad una buona svolta. L’ex moglie di Halit Argun comincia infatti a pensare che Fehmi sia il misterioso complice della rivale e cerca di avvicinarsi a lui. La pista sarà però davvero quella giusta? La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. Lunedì 16 marzo 2026: Zehra è elettrizzata dall’idea di andare in televisione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Ender crede di avere trovato il complice di ?ahika

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