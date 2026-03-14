Forbidden Fruit anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026 | Ender crede di avere trovato il complice di ?ahika

Da davidemaggio.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, le indagini di Ender Çelebi sul conto di ?ahika Ekinci sembrano avvicinarsi a una svolta significativa. La trama si concentra sul sospetto di Ender riguardo a un possibile complice di ?ahika, mentre la narrazione si sviluppa attraverso eventi e rivelazioni che coinvolgono i personaggi principali. La storia si dipana con attenzione ai dettagli e ai colpi di scena.

© US Mediaset Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, le indagini di Ender Çelebi sul conto della nemica?ahika Ekinci sembrano arrivare ad una buona svolta. L’ex moglie di Halit Argun comincia infatti a pensare che Fehmi sia il misterioso complice della rivale e cerca di avvicinarsi a lui. La pista sarà però davvero quella giusta? La prossima settimana  Forbidden Fruit  è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. Lunedì 16 marzo 2026: Zehra è elettrizzata dall’idea di andare in televisione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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