Fondo BancoPosta 2031 | 1,5% garantito e crescita fino

Il fondo BancoPosta obbligazionario 2031, gestito da Anima Sgr in collaborazione con BancoPosta, è un prodotto di investimento a termine fisso che si conclude il 30 giugno 2031. Offre una garanzia di rendimento minimo del 1,5% e prevede una crescita del capitale fino alla data di scadenza. È destinato a investitori interessati a un orizzonte temporale di circa otto anni.

Il fondo BancoPosta obbligazionario 2031, gestito da Anima Sgr in collaborazione con BancoPosta, rappresenta una soluzione di investimento a termine fisso che si chiude il 30 giugno 2031. Questo strumento finanziario mira a sfruttare i rendimenti delle obbligazioni di lunga durata offrendo distribuzioni annuali nei primi anni e un passaggio alla modalità di accumulo verso la scadenza. La sottoscrizione richiede un versamento iniziale minimo di 50.000 euro ed è aperta dal 24 febbraio al 22 maggio 2026. La struttura del prodotto prevede una distribuzione dei proventi variabile nei primi tre anni, con un livello minimo garantito dell’1,5% sul valore iniziale della quota e un massimo del 3,5%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondo BancoPosta 2031: 1,5% garantito e crescita fino Articoli correlati Come funziona il fondo BancoPosta obbligazionario 2031: a chi convieneIl fondo BancoPosta obbligazionario 2031 è gestito da Anima Sgr che è una delle principali società italiane che si occupa della gestione del... Palermo torna a costruire crociere, la Fiom esulta: "Commesse fino al 2031 e lavoro in crescita"Il sindacato commenta "con estremo favore la notizia che Fincantieri ha acquisito un ordine da Viking per la realizzazione di due navi.