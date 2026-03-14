La Fondazione Pelù ha condiviso foto che mostrano attimi di vita di persone con decadimento cognitivo, catturando momenti in cui gli occhi dei coinvolti si accendono di emozioni e ricordi ormai dimenticati. Le immagini ritraggono quei brevi istanti in cui, nonostante le difficoltà, si percepiscono ancora segnali di vitalità e connessione con il passato.

C’è un momento, fugace e intenso, in cui gli occhi di chi convive con il decadimento cognitivo si illuminano, riportando alla mente ricordi, emozioni e relazioni che sembravano perdute. È proprio questo istante che dà vita alla mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’, presentata ieri mattina alla Fondazione Pelù, e che dal 17 al 24 marzo trasformerà il Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale a Massa in uno spazio dove arte, scienza e memoria si incontrano. L’iniziativa, parte della Brain Awareness Week 2026, è promossa dalla Fondazione Pelù, in collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca, il Centro disturbi cognitivi e demenze apuane, il Centro diurno Alzheimer dell’Asl, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, e vede come protagonista la fotografa de La Nazione Paola Nizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Pelù, scatti che catturano lampi di vita

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Argomenti discussi: Fondazione Pelù, scatti che catturano lampi di vita; Ti rivedo nei tuoi occhi: a Massa una mostra fotografica e scientifica dedicata alla persona con decadimento cognitivo.