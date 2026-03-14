A Foggia, la raccolta differenziata dei rifiuti organici rimane incompleta, creando problemi sia ambientali che economici. I cittadini devono affrontare conseguenze dirette di questa situazione, mentre i fondi destinati alla gestione vengono dirottati verso altre città. La situazione riguarda esclusivamente il territorio foggiano, senza coinvolgimenti di altri enti o amministrazioni.

Un danno ambientale ed economico senza precedenti pagato dai cittadini foggiani per finanziare Bari. Sono trascorsi oltre tre anni da quel dicembre 2022, quando la Commissione Straordinaria del Comune di Foggia e AMIU Spa presentavano con toni entusiastici l’avvio della raccolta dell’organico nelle zone Sud e Sud-est della città (CEP, Macchia Gialla). In quella sede, veniva ribadito un concetto tecnico fondamentale: l’organico rappresenta oltre il 50% dei rifiuti prodotti e la sua corretta differenziazione è la chiave per abbattere la Tari e tutelare l’ambiente. Oggi, a marzo 2026, la realtà è sconcertante: Foggia resta un’anomalia nazionale. Oltrepassata e fallita la "Fase Transitoria" di due anni prevista dal contratto, zero cassonetti intelligenti sono stati installati sulle 250 isole previste, e zero tessere sono state distribuite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, l’eterna incompiuta della raccolta organica

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