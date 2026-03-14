Foggia | il passaggio a livello divide la città

A Foggia, il passaggio a livello che attraversa viale Leone XIII sta creando problemi di circolazione. La presenza di questa infrastruttura ferroviaria interrompe il flusso del traffico e provoca rallentamenti nelle ore di punta. La questione riguarda principalmente i residenti e i pendolari che devono fare i conti con questa criticità quotidiana. La situazione si ripercuote sulla vita di molti cittadini e sulla movimentazione in centro città.

Il passaggio a livello ferroviario che taglia viale Leone XIII in Foggia rappresenta oggi uno dei nodi più critici per la mobilità cittadina. Nicola Russo, ex candidato alle elezioni comunali del 2023, evidenzia come questa interruzione divida fisicamente il Rione Martucci dal Rione Diaz. La situazione non è un semplice disagio occasionale, ma una barriera strutturale che impedisce l’accesso quotidiano al lavoro e ai servizi essenziali. L’interruzione si verifica sulla linea Foggia–Manfredonia, dove il binario separa le due aree abitative principali. Nonostante le ripetute segnalazioni degli abitanti, l’Amministrazione comunale sembra aver relegato la risoluzione del problema in fondo alla lista delle priorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia: il passaggio a livello divide la città Articoli correlati Residenti dei Passi isolati con il passaggio a livello chiuso, La Città delle Persone: "Servono soluzioni, non annunci"I consiglieri comunali di minoranza chiedono all'amministrazione delle ipotesi concrete per migliorare la vita del quartiere “Già con un nostro... Chiude il passaggio a livello per 10 giorni: come cambia la viabilitàDisagi in vista per i cittadini: a causa di lavori di manutenzione, il passaggio a livello di via San MartinoCorso Isonzo resterà completamente... La Roma di Zeman: rivoluzione, gol e tradimento Una selezione di notizie su Foggia il passaggio a livello divide la... Temi più discussi: Foggia, passaggio a livello a Rione Martucci, la denuncia di Nicola Russo: Tanti disagi per i cittadini; Cura per l'osteoartrosi del ginocchio, il comitato etico di Foggia si astiene: un 'ostacolo' alla ricerca lungo 7 mesi - FoggiaToday; Foggia Calcio, manager e figlio d’arte Enzo De Brita ci mette la faccia: Gestione inadeguata; Foggia, approvato il piano di risanamento nell’area dell’ex inceneritore dei rifiuti. Foggia, passaggio a livello a Rione Martucci, la denuncia di Nicola Russo: Tanti disagi per i cittadiniNon solo orbitale e il mancato collegamento con il Deu, che resta raggiungibile dalla seconda tangenziale o immettendosi nella terra arata dei campi o da una congestionata Via Napoli. Nicola Russo, ... immediato.net MANFREDONIA MASSERIA FRATTAROLO Manfredonia, ok alla Valutazione di Incidenza per la chiusura del passaggio a livello a Masseria FrattaroloLa Provincia di Foggia ha espresso parere di Valutazione di Incidenza Ambientale sul progetto di chiusura di un passaggio a livello ... statoquotidiano.it Foggia, la Procura chiede l’ergastolo per Redouane Mossli, ritenuto l’omicida della tabaccaia Franca Marasco Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi: è questa la richiesta formulata dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Foggia, Mara - facebook.com facebook La fuga dalla strada di Elena, da Foggia a Firenze con un uomo. Avrebbe conosciuto un giovane col quale sarebbe andata via lo stesso giorno #ANSA x.com