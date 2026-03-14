Foggia conquista Netflix | Oi Vita Mia di Pio e Amedeo è il film più visto in Italia

Foggia si trova al centro dell’attenzione grazie a Netflix, dove il film “Oi Vita Mia” di Pio e Amedeo è attualmente il più visto in Italia. La pellicola è disponibile da pochi giorni e ha già raggiunto la prima posizione nella classifica dei film più popolari sulla piattaforma di streaming. La notizia ha attirato l’interesse di molti utenti e appassionati di cinema.

FOGGIA - “Oi Vita Mia” - Il film di Pio e Amedeo è disponibile da pochi giorni fa su Netflix dove è primo in classifica tra i film più visti sulla piattaforma di streaming. Ecco un articolo fresco e vivace sul successo del duo foggiano su Netflix.Foggia conquista Netflix: "Oi Vita Mia" di Pio e Amedeo è il film più visto in ItaliaNon chiamatela solo "comicità pugliese": quello di Pio e Amedeo è ormai un fenomeno nazionale inarrestabile. A pochi giorni dal debutto sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, il loro ultimo film "Oi Vita Mia" ha scalato la vetta, piazzandosi stabilmente al primo posto della Top 10 dei film più visti su Netflix in Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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