Florovivaismo la sfida Tra dazi e caro gasolio I vertici dettano la strada | Una strategia comune

Nel settore del florovivaismo, i rappresentanti di categoria chiedono una strategia condivisa per affrontare le difficoltà attuali. Tra l’aumento dei dazi e il caro gasolio, i vertici del settore sottolineano l’importanza di unire le forze e lavorare in modo coordinato per superare le sfide. In un momento di incertezza, la direzione comune viene definita come l’unica strada possibile.

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