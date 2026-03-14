Cittadini mobilitati in difesa del verde. Con lo slogan "Mirandola ogni albero conta" è partita una petizione, che ha già raccolto centinaia di firme, rivolta all’amministrazione comunale in difesa, salvaguardia e potenziamento del verde pubblico e privato. L’obiettivo è promuovere interventi concreti per la tutela e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino. Tra i promotori della iniziativa Francesco Ghedini, Valerio Borghi, docente di Scienze, Giorgio Cavazza del giardino botanico La Pica, Federico Conte dell’associazione Ecobusters Mirandola. Con la petizione si intende creare una Rete popolare di controllo sul verde pubblico. "Tutto è nato – spiega Cavazza - in seguito a pessimi interventi effettuati dall’amministrazione comunale in via Piave e sugli alberi della circonvallazione e viale Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Firme a tutela del verde pubblico: "Creiamo una rete di controllo"

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