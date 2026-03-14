Firenze | relazione con studentessa 16enne professore sospeso

Un professore di Firenze è stato sospeso dal lavoro dopo essere stato coinvolto in una relazione con una studentessa di 16 anni. La vicenda riguarda il rapporto tra l’insegnante e la minorenne, che ha portato alla decisione di sospendere l’uomo. La situazione si è verificata all’interno di un istituto scolastico della città. La scuola ha avviato le procedure del caso.

FIRENZE – Lui professore, lei studentessa di 16 anni: tra i due una relazione che è costata la sospensione dal lavoro all’uomo, di molti anni più grande. La vicenda è accaduta in un grande istituto di scuola superiore dell’area di Firenze e coinvolge una minorenne e un docente di lettere. La relazione, come riportato dal quotidiano La Nazione, sarebbe stata scoperta durante una gita scolastica. Stando a quanto ricostruito, la madre della studentessa avrebbe scoperto sul telefono della figlia messaggi e video che documentano il rapporto della 16enne con il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che ha portato a una prima verifica interna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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