A Firenze, un insegnante è stato sospeso dopo che si è scoperto un rapporto con una studentessa di 16 anni. La vicenda è emersa quando la madre della ragazza ha trovato qualcosa sul telefono della figlia. La scuola ha avviato un procedimento e ha preso la decisione di sospendere l'insegnante in attesa degli sviluppi delle indagini.

Una relazione tra una studentessa sedicenne e un insegnante del suo istituto sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica, secondo quanto riporta La Nazione. La vicenda riguarderebbe uno dei più grandi istituti superiori dell’area fiorentina e avrebbe coinvolto un docente di lettere della scuola, che ricopriva anche un incarico di collaborazione con la dirigenza scolastica. Secondo quanto appreso, si legge sul quotidiano, la situazione sarebbe venuta alla luce dopo che sul telefono della ragazza la madre avrebbe trovato messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che avrebbe portato a una prima verifica interna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Firenze, relazione con alunna 16enne: sospeso professore

Articoli correlati

Relazione tra un’alunna 16enne e il docente di un istituto del Fiorentino: insegnante sospesoScoperta una relazione tra un’alunna sedicenne e un insegnante del suo istituto: la storia, riportata da La Nazione, spiega che la storia è emersa...

Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: sospeso un professore. Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madreDoveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante...

Aggiornamenti e notizie su Firenze relazione con alunna 16enne...

Argomenti discussi: Il professore ha una relazione con l’alunna di 16 anni. Scoperti dalla madre: Messaggi e video sul telefono.

Firenze: professore sospeso per relazione con alunnaIl docente insegnerebbe in uno dei più grandi istituti superiori dell’area fiorentina. La relazione tra la studentessa, sedicenne, e l’uomo sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastic ... controradio.it

Professore sospeso nel Fiorentino, aveva una relazione con un’alunna minorenneLui professore, lei studentessa di 16 anni: tra i due una relazione che è costata la sospensione dal lavoro all’uomo, di molti anni più grande. La vicenda è accaduta in un grande istituto di scuola su ... tg24.sky.it