firenze professore sospeso per relazione con alunna 16enne

A Firenze, un professore è stato sospeso dopo che è emersa una presunta relazione con una studentessa di 16 anni. La vicenda riguarda un insegnante e una studentessa coinvolti in un episodio che ha suscitato l'interesse delle autorità. Le indagini sono in corso e al momento sono stati resi noti pochi dettagli ufficiali. La scuola ha adottato misure cautelari nei confronti del docente.

Una vicenda che ha ancora tante zone d’ombra quella di una presunta relazione tra una studentessa e un docente nel fiorentino. A scoprire il rapporto tra i due sarebbe stata la madre della giovane tramite il ritrovamento di conversazioni sul suo telefono. Il preside dell’istituto ha definito la situazione delicata, che richiede riserbo per la tutela della giovane Una vicenda che ha travolto uno degli istituti superiori più grandi nell’area di Firenze. E’ tra i corridoi di una scuola che è emersauna presunta relazione tra una studentessa di 16 anni e un professore dell’istituto. La notizia è stata divulgata dal quotidianoLa Nazionee da quanto riportato, la relazione sarebbe venuta alla luce tramite il ritrovamento di conversazioni sul telefono della ragazza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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