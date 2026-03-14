Finisce in parità tra ’Giusti Stefano’ e Phoenix E in classifica Signa super capolista

Nella settima giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Uisp di Prato, la partita tra ’Giusti Stefano’ e Phoenix si è conclusa con un pareggio. In classifica, Signa si mantiene come capolista, mentre sono arrivati alcuni risultati inattesi e gol che hanno segnato l’andamento della giornata. La sfida ha visto entrambe le squadre trovare la rete, senza un vincitore definitivo.

Gol, equilibrio e anche qualche risultato a sorpresa nella settima giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Uisp di Prato. Il turno ha visto tre pareggi per 1 a 1 e tre vittorie esterne. Finisce in parità la sfida tra Giusti Stefano e Phoenix: a Comeana i padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con Rinaldo, ma nella ripresa Acciaioli firma l’1-1 definitivo al 20’. Stesso risultato anche tra Olimpia e Avis Verag, con Ghianni che porta avanti l’Olimpia dopo 6 minuti e Nencini che trova il pareggio al 62’. Successo netto per la Polisportiva Il Sogno, che sul campo di Maliseti supera 3-0 la Polisportiva Sant’Andrea grazie alle reti tutte nella ripresa di Tofanelli (26’), Bocchicchio (37’) e Mancin (42’). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finisce in parità tra ’Giusti Stefano’ e Phoenix. E in classifica Signa super capolista Articoli correlati Calcio, il Forlì smuove la classifica contro il Livorno: al "Morgagni" finisce in paritàForlì e Livorno non vanno oltre al pareggio: vantaggio biancorosso all'11° su punizione con Menarini a cui risponde Peralta al 42° Nella trentunesima...