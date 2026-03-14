Fine anno in prefabbricati per consentire il completamento della scuola

Sabato 14 marzo, all’auditorium comunale di Trebaseleghe, l’amministrazione ha incontrato le famiglie degli alunni della scuola primaria per aggiornamenti sui lavori della nuova scuola. Durante l’incontro si è parlato della fine dei lavori nei prefabbricati, che serviranno a completare l’edificio scolastico. La riunione ha dato spazio anche a spiegazioni sull’organizzazione degli ultimi interventi.

L’amministrazione comunale di Trebaseleghe ha incontrato questa mattina, sabato 14 marzo, all’auditorium comunale di via Don Orione, le famiglie degli alunni della scuola primaria per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova scuola e illustrare l’organizzazione degli ultimi mesi dell’anno scolastico. Presenti il sindaco Antonella Zoggia, assessori, comandante della Polizia locale, il dirigente dell’ufficio tecnico, il segretario comunale e il dirigente scolastico Paolo Lamon. L’incontro è stato un momento di confronto diretto con i genitori per spiegare le scelte organizzative necessarie ad accompagnare la fase finale del cantiere della nuova scuola primaria, che aprirà le porte agli studenti con l’inizio del prossimo anno scolastico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Scuola Grigoletti, "bambini nei prefabbricati ma il cantiere non c'è"Perché i bambini che frequentano la scuola primaria di Rorai Grande sono in prefabbricati a fare lezione mentre non sono ancora partiti i lavori per...

Petralia Soprana, fino a fine anno la mensa sarà gratuita per i bambini della scuola dell'infanziaUna buona notizia accoglie il rientro dalle vacanze natalizie delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di Petralia Soprana: il servizio...