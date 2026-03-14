Quattro atlete italiane si stanno preparando per la fase conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino, che si terrà a Lillehammer dal 21 al 25 marzo 2026. La competizione vedrà le atlete sfidarsi sulle piste norvegesi in un evento che chiude la stagione. La finale rappresenta l’appuntamento decisivo per le concorrenti italiane in questa edizione del circuito.

Quattro atlete italiane si preparano per affrontare la sfida finale della Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Lillehammer tra il 21 e il 25 marzo 2026. Il gruppo è composto da Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere e Anna Trocker, quest’ultima qualificata grazie al titolo mondiale juniores. La presenza di queste quattro rappresentanti dell’Italia conferma un livello tecnico elevato, con Della Mea che si posiziona al decimo posto nella graduatoria di specialità, mentre Goggia combatte per la Sfera di Cristallo nel superG. Nonostante le regole prevedessero uno slot aggiuntivo per la campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice valdostana ha optato per chiudere anticipatamente la stagione per concentrarsi sul recupero fisico dopo i due ori conquistati a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finale Coppa del Mondo: 4 italiane pronte a Lillehammer

Articoli correlati

Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessaAnna Trocker si è fatta un bel regalo per questa parte conclusiva della stagione, infatti la vittoria odierna a Narvik nello slalom gigante dei...

Finale Coppa Italia: l'A2 femminile carica, le atlete pronte per la sfidaUn importante momento di countdown verso la finale della Coppa Italia Frecciarossa A2 è stato inaugurato a Latisana, dove si è tenuta una conferenza...

Una raccolta di contenuti su Finale Coppa del

Temi più discussi: Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in slalom: due italiani in Norvegia; Vötter/Oberhofer quarte nella sfida finale di Altenberg, Egle/Kipp suggellano la vittoria della Coppa del Mondo; Roma, ufficiali le date della finale di Coppa del mondo di tiro Issf; Laura Pirovano, che bis in Val di Fassa! Alle finals suo il pettorale rosso in discesa · Risultati sci alpino.

Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in gigante: bonus Trocker, Brignone non sfrutterà lo statusQuattro italiane disputeranno la gara di gigante alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, che si disputeranno nel comprensorio di Lillehammer ... oasport.it

Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggiaAnna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di ... oasport.it

UNO4. . Peccato, #Alghero! Al #Bonorva la finale di #CoppaItalia Calcio, Coppa Italia #Promozione: colpo del Bonorva, che batte in semifinale la capolista del campionato Alghero 3-0, conquistando l'accesso alla finalissima che la vedrà opposta alla - facebook.com facebook

Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in slalom: due italiani in Norvegia - x.com