FIGLI DELLA BOSMAN Il primo a partire fu proprio il ct Gattuso

Dopo la sentenza Bosman, il tecnico Gattuso è stato il primo a lasciare, mentre molti giovani talenti italiani hanno iniziato a trasferirsi all’estero. La decisione ha reso più semplice per i club firmare contratti professionistici a 16 anni, favorendo la fuga di alcuni giocatori verso le squadre straniere. Questa situazione ha avuto ripercussioni sulla crescita dei giovani in Italia.

La fuga dei talenti italiani all’estero è per certi versi figlia della sentenza Bosman, perché è diventato facile far firmare il primo contratto da professionista a ragazzi di 16 anni. Sapete chi fu il primo ad approfittarne? L’attuale ct azzurro Rino Gattuso. I Rangers di Glasgow lo chiesero al Perugia di Gaucci, che nemmeno rispose alla proposta. Così andarono alla Figc e da Gattuso, offrendo il primo contratto da professionista a 500 milioni di lire all’anno, nell’aprile del 1997, con opzione per i successivi tre: "Non potevo rifiutare l’offerta dalla Scozia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - FIGLI DELLA BOSMAN. Il primo a partire fu proprio il ct Gattuso Articoli correlati Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Gattuso: “I Mondiali sono un chiodo fisso”. Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e ZanioloGennaro Gattuso ha un chiodo fisso: portare l'Italia ai Mondiali, per farlo deve vincere due partite dei playoff a marzo.