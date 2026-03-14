Festa grande per i 101 anni di nonna Emanuela Acciarito

A Vigonza, ieri, si è svolta una celebrazione per i 101 anni di nonna Emanuela Acciarito. La festa, organizzata in suo onore, ha visto la partecipazione di familiari e membri della comunità locale, che si sono riuniti per condividere il momento speciale. La donna ha spento le sue candeline circondata dall’affetto di chi le vuole bene.

Un compleanno speciale celebrato con affetto e partecipazione a Vigonza, dove nonna Emanuela Acciarito ha spento ieri 13 marzo 101 candeline, circondata dall’amore dei familiari e dalla vicinanza dell’intera comunità. Per rendere omaggio a questo straordinario traguardo, il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha fatto visita alla festeggiata, portando personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini. Durante l’incontro, il primo cittadino ha consegnato a nonna Emanuela un omaggio floreale e un simbolico riconoscimento per celebrare il compleanno. «Raggiungere i 101 anni è un traguardo che merita grande rispetto... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Nonna Menechella compi 101 anni: comunità in festaSupera il traguaedo dei cento anni e da Santo Stefano del Solo con 101 VOLTE AUGURI, NONNA MENECHELLA! Il sindaco Gerardo Sandoli. La grande festa per i 104 anni di nonna Onelia a Vasto e in Australia sua sorella ne festeggia 102Festa grande, a Vasto, per i 104 anni di Onelia Tracchia, vedova Giardino, esempio di forza, lucidità e amore per la vita.