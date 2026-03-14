Festa di San Giuseppe a Capaci si degusta il minestrone | quattro le postazioni delle quarare

A Capaci si svolge la tradizionale Festa di San Giuseppe, durante la quale si possono assaporare diversi tipi di minestrone preparati nelle quattro postazioni delle

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend A Capaci è cominciato il conto alla rovescia per l’ormai consueto e attesissimo appuntamento con il Minestrone di San Giuseppe. Giovedì 19 marzo in quattro diverse postazioni (piazza Calogero Troia, piazza Matrice, via del Fante e piazza F. P. Perez) verranno collocate le “quarare” dove il piatto tipico della festa sarà preparato e distribuito gratuitamente. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone "In 21 parole. artiste che ridisegnano il mondo": Mariella Pasinati presenta il suo libro 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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