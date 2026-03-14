festa al santuario 512 anni di grazie

A Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, si tiene una festa al santuario della Beata Vergine delle Grazie, che celebra i 512 anni dal primo miracolo documentato. La ricorrenza richiama fedeli e visitatori, che partecipano alle cerimonie e alle iniziative organizzate. La celebrazione segna un importante anniversario per il luogo di culto, che attira ogni anno numerosi devoti.

A Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, il santuario della Beata Vergine delle Grazie festeggia i 512 anni del primo miracolo di cui si ha conoscenza certificata. Alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino vengono attribuiti oltre 150 miracoli e guarigioni in 512 anni, si festeggia ogni anno la seconda domenica di settembre. A testimonianza delle grazie ricevute e degli ex voto portati dai fedeli, il comitato parrocchiale li ha collocati in una saletta. Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaselo, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine raffigurata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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