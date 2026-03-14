Ferrovie l’Umbria nella morsa | i treni francesi sulla Direttissima per noi resta solo la linea lenta

Arrivano i treni francesi sulla Direttissima in Umbria, mentre la Regione ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione dell’Accordo quadro 2026-2031 con Rete ferroviaria italiana. Per ora, i collegamenti tra Perugia e Roma sono garantiti solo con la “linea lenta” e non con le tratte più veloci gestite dai francesi. La decisione interessa le future modalità di gestione delle tratte ferroviarie nella regione.

Perugia, 14 marzo 2026 – Arrivano i treni francesi sulla Direttissima e la Regione per questo ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione dell’Accordo quadro 2026-2031 con Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, chiede infatti la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le Regioni Toscana, Lazio e Marche per affrontare le ricadute del recente parere dell’Antitrust relativo all’assegnazione di nuove tracce a mercato sulla linea ad alta velocità. Mobilità ferroviaria, “Patto di Chiusi“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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