ferrari meglio in gara che in qualifica la conferma della sprint e il jolly della partenza

In Cina, la Ferrari ottiene un terzo e un quarto posto in qualifica, assicurandosi la seconda fila per il Gran Premio di Shanghai. La scuderia si prepara alla gara di domani con una posizione di partenza che riflette le performance delle qualifiche, mentre la Sprint appena conclusa ha confermato i progressi in vista della corsa. La pista asiatica si prepara a ricevere i piloti per l’evento di apertura della nuova stagione di Formula Uno.

Va in archivio con un terzo ed un quarto posto la qualifica di Shanghai per la Ferrari, che occuperà quindi tutta la seconda fila della griglia di partenza domani al via del Gran Premio di Cina 2026, secondo round della stagione che inaugura la nuova era della Formula Uno. La giornata odierna ha fornito dei riscontri tutto sommato abbastanza incoraggianti per la Scuderia di Maranello, che consolida il suo ruolo di seconda forza in campo battendo Red Bull e McLaren anche sul giro secco. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno ridotto inoltre il distacco dalle Mercedes, chiudendo a tre decimi e mezzo dalla pole position di Kimi Antonelli in un Q3 che ha visto però qualche problema di affidabilità sulla W22 di George Russell (costretto ad effettuare un solo time-attack a fine turno in condizioni non ideali a livello di gomme e di batteria). 🔗 Leggi su Oasport.it

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