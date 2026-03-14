Ferrari blocca le modifiche | il turbo piccolo vince

La Ferrari ha deciso di bloccare le modifiche alle regole di partenza previste per la stagione 2026 di Formula 1, opponendosi con fermezza alla proposta di cambiamenti. La scuderia ha difeso pubblicamente la strategia ingegneristica che le ha permesso di ottenere un vantaggio tecnologico, sottolineando la volontà di mantenere il proprio progetto senza modifiche. La questione riguarda quindi esclusivamente aspetti tecnici e regolamentari del campionato.

La Ferrari si oppone fermamente alle modifiche alle regole di partenza nella Formula 1 per la stagione 2026, difendendo un vantaggio tecnico ottenuto con una strategia ingegneristica mirata. Mentre il regolamento sui motori ha eliminato l’MGU-H, costringendo i piloti a gestire manualmente la turbina, lo scudetto ha sviluppato un turbo più piccolo che garantisce prestazioni superiori all’avvio. Dopo le difficoltà registrate nel Gran Premio della Cina, dove Kimi Antonelli e Max Verstappen hanno mostrato partenze lente, il dibattito sulla sicurezza è riemerso con forza. Tuttavia, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno respinto l’idea di cambiare le procedure, sostenendo che la situazione non costituisce un pericolo reale ma piuttosto una sfida tecnica gestibile dai team più preparati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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