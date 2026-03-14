ferrara perde la sua tv telestense in liquidazione nominato il curatore

A Ferrara, Telestense, la storica emittente televisiva locale, è ora in liquidazione. Il tribunale ha ufficialmente dichiarato il fallimento della società proprietaria, Rei, che gestisce la tv ormai da tempo in difficoltà. È stato nominato un curatore che si occuperà di gestire la fase di liquidazione. La decisione segna la fine di un’epoca per la televisione ferrarese.

La città perde la sua emittente televisiva. Il fallimento di Telestense adesso è ufficiale. Ieri il tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Rei, la società proprietaria della tv locale, ormai da tempo in crisi. Nel dichiarare il fallimento, il collegio presieduto dal giudice Mauro Martinelli ha nominato anche il curatore fallimentare, Ettore Donini. La sentenza dispone che la società depositi i libri contabili in tribunale entro tre giorni, fissando al contempo un’udienza per il 16 giugno per l’esame dello stato passivo. Alla liquidazione si è arrivati dopo l’udienza dell’altro ieri, nella quale la proprietà aveva chiesto un rinvio in attesa di un finanziamento e in vista della possibile ripresa dell’attività televisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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