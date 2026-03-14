Durante la festa di compleanno della sorella, alla quale era presente anche l’imprenditrice digitale, il suo fidanzato ha scelto di non farsi fotografare, rifiutando di essere ritratto in qualsiasi scatto. L’evento si è svolto al ristorante SushiSamba di Milano, con la presenza di amici e familiari. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alla serata o alle motivazioni dietro questa scelta.

La serata di compleanno della sorella Francesca Ferragni, celebrata al ristorante SushiSamba a Milano, ha segnato un momento di svolta nella vita privata dell’imprenditrice digitale cremonese. In quell’occasione Chiara ha introdotto ufficialmente José Hernandez, il nuovo compagno di origini colombiane, all’interno del nucleo familiare più stretto, pur nel rispetto totale della sua richiesta di invisibilità fotografica. Mentre la coppia vive una frequentazione che appare avviata e solida, l’attenzione pubblica si sposta anche sull’ex marito, Fedez, sul quale pesano voci non confermate riguardanti una possibile terza paternità con la stilista Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferragni: il fidanzato che rifiuta le foto

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