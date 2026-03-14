Fermato per un controllo nella tasca del gilet aveva due dosi di cocaina | arrestato per spaccio

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a Verbania, la polizia ha fermato un uomo di 42 anni per un controllo. Durante la verifica, nell tasca del gilet sono state trovate due dosi di cocaina. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

É successo a Verbania. A finire in manette, un uomo di 42 anni già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga É successo nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a Verbania, dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 42enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi specifici precedenti in materia di droga, è stato infatti fermato per un controllo di routine dagli agenti della sezione antidroga. Alla vista dei poliziotti si è subito mostrato molto nervoso e così gli agenti hanno deciso di perquisirlo: addosso, nascosti nelle tasche del gilet, gli hanno trovato due involucri, evidentemente già confezionati per essere ceduti, di cocaina per un totale complessivo di oltre 11 grammi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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