Fermano | 4 tesori aperti resilienza dopo i terremoti

Nel Fermano, durante le Giornate Fai di Primavera del 21 e 22 marzo 2026, saranno aperti quattro siti di rilievo che rappresentano un patrimonio culturale importante per la zona. Questi luoghi, scelti per la loro valenza storica e architettonica, saranno accessibili al pubblico per due giorni, offrendo l’opportunità di conoscere meglio le testimonianze del territorio attraverso visite guidate e iniziative dedicate.

Le Giornate Fai di Primavera del 21 e 22 marzo 2026 apriranno quattro luoghi significativi nel Fermano, offrendo un itinerario culturale che intreccia storia, architettura e musica. L’evento trasformerà residenze private e borghi storici in spazi vivi, coinvolgendo direttamente la comunità locale attraverso studenti guide e collaborazioni con il conservatorio. Il territorio si prepara a ospitare visitatori in un contesto di resilienza post-sismica, dove il patrimonio non è solo memoria ma strumento di ripresa economica e sociale. La presenza degli apprendisti Ciceroni segna un cambiamento generazionale fondamentale per la gestione futura dei beni culturali marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermano: 4 tesori aperti, resilienza dopo i terremoti Articoli correlati I tesori di Modena aperti e visitabili (gratuitamente) per San GeminianoPer tutta la giornata è garantito l'ingresso gratuito ai luoghi del sito Unesco di piazza Grande, con accesso su prenotazione fino all'esaurimento... Leggi anche: Ravenna svela i suoi tesori: 3 palazzi storici aperti nel 2026.