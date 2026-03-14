Un ciclista ha vinto per la quarta volta la Strade Bianche, stabilendo un nuovo record. La sua vittoria ha richiesto l’intervento di cordoni di sicurezza per gestire l’affetto dei tifosi, ormai numerosi attorno a lui. Ora si prepara alla prossima gara, il Giro di Sanremo, con l’obiettivo di continuare a distinguersi. La sua presenza nel mondo del ciclismo continua a suscitare grande attenzione.

Sì, però così è troppo: toglie suspence, e quindi interesse. Sai già come va a finire, e allora perché guardare? È così che qualcuno dice se il soggetto è Tadej Pogacar, il ragazzo sloveno di Komenda che a 27 anni continua a scomodare i paragoni con Eddy Merckx, il più vincente mai salito su una bicicletta. Parole, legittime, che parole restano. Poi però c’è il confronto con l’evidenza dei fatti e l’ultima edizione della Strade Bianche a Siena, sabato, ne è l’esempio perfetto. “Pogi” l’ha dominata come ha fatto sempre, a partire dal Mondiale in linea di fine settembre in Ruanda, in ogni corsa a cui ha preso parte, alzando le braccia per la quarta volta in Piazza del Campo: nessuno c’era mai riuscito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fenomeno Pogacar, come te non c'è nessuno. E ora missione Sanremo

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