Santo Bonfiglio, condannato a sette anni per lesioni dopo aver accoltellato un’altra donna, è l’uomo che il 9 marzo ha ucciso a Messina Daniela Zinnanti, una cinquantenne. La sua storia giudiziaria include un precedente episodio di aggressione con arma da taglio. La vicenda si inserisce in un quadro di violenza che ha portato alla tragica perdita della donna.

Aveva già accoltellato una donna ed era stato condannato per questo Santo Bonfiglio, l’uomo che lo scorso 9 marzo ha ucciso a Messina la cinquantenne Daniela Zinnanti. A Bonfiglio erano stati inflitti dieci anni in primo grado per tentato omicidio della donna con cui conviveva; in Appello, però, la condanna era stata ridotta a tre anni e il reato ridimensionato a quello più lieve di lesioni personali. Il 5 settembre del 2008 l’uomo, all’epoca 49enne, era sceso in strada in mutande a Spadafora, comune della costa tirrenica del Messinese, per inseguire la convivente che stava scappando da lui: una volta raggiunta l’aveva presa a calci e pugni, poi era risalito a casa, si era vestito ed era uscito di nuovo, stavolta con un coltello in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Daniela Zinnanti, il killer Santo Bonfiglio aveva già accoltellato la ex: la condanna a sette anni per lesioni

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