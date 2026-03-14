Dopo la pausa per il Torneo di Viareggio, la Serie D riprende con la partita tra Atletico Ascoli e UniPomezia, in programma domani in Lazio. La gara si svolgerà a porte chiuse a causa dell’assenza della certificazione di agibilità dell’impianto sportivo comunale di via Varrone. L’incontro si disputa senza pubblico, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla situazione dello stadio.

Si torna in campo domani in Serie D dopo la pausa per il Torneo di Viareggio. L’ Atletico Ascoli sarà impegnato nel Lazio contro l’ UniPomezia, gara si giocherà a porte chiuse per la mancanza della certificazione di agibilità dell’impianto sportivo comunale di via Varrone. A fare il punto in casa dei bianconeri ascolani è stato così il ventitreenne difensore centrale Andrea Feltrin. Feltrin arrivate da un buon momento: la pausa può aver frenato la vostra corsa? "La pausa è sempre un buon momento per staccare la spina, però in una buona forma come eravamo noi un po’ può averci frenato. Fermare il nostro istinto è sempre dura, ma prendiamo l’aspetto positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Feltrin: "Atletico Ascoli, occhio all’UniPomezia"

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