La Torre del Castello di Feltre si illumina di lilla durante le ore serali per la Giornata nazionale dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’evento si svolge in tutta Italia e mira ad aumentare la consapevolezza su queste problematiche. La torre rappresenta un simbolo visibile per richiamare l’attenzione pubblica sulla giornata.

La Torre del Castello di Feltre si accende di lilla in queste ore serali, segnale visibile per la Giornata nazionale dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il 15 marzo sarà il giorno centrale della ricorrenza, ma l’illuminazione simboleggia già da sabato sera un appello alla comunità. Si tratta di patologie invisibili a prima vista, capaci però di lasciare segni profondi sulla vita delle persone coinvolte e sui loro affetti più stretti. L’iniziativa non è solo estetica: punta a smontare lo stigma sociale che spesso isola chi soffre e le famiglie che assistono al dolore dei propri cari. Il Simbolo come Strumento di Coesione Sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre: la torre si accende di lilla contro lo stigma

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