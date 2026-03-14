Federmanager novità in azienda | Donne e giovani per crescere

Giovanni Pagnacco, presidente di Aldai-Federmanager, gruppo lombardo tra i più rappresentativi della federazione, annuncia una novità in azienda: si punta a coinvolgere più donne e giovani per favorire la crescita. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale e riguarda le strategie di sviluppo e rafforzamento dell'organizzazione. La notizia è stata diffusa a Milano.

Milano – Giovanni Pagnacco è il presidente di Aldai-Federmanager, il gruppo lombardo che è il più rappresentativo della federazione. “Un ruolo che è cambiato profondamente, con una consapevolezza diversa della categoria manageriale e datoriale, in un tessuto industriale fatto di Pmi che sconta i problemi del passaggio di generazione”, dice Pagnacco. “Oggi perché questo passaggio avvenga con successo, perché le Pmi crescano serve un rapporto di partnership, rischi e opportunità, fra manager e proprietà. Ma la nostra associazione è oggi anche altro: con circa 15mila iscritti dà anche servizi di tutela, ma anche valorizzazione. E poi la formazione continua per adattarsi alle sfide del digitale, alle mutazioni geopolitiche e al cambiamento climatico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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