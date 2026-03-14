FC 26 Nuova Evoluzione | Dribbling brillante Brilliant Dribbler
L'ultima evoluzione di FC 26 si concentra sul miglioramento del dribbling, offrendo ai giocatori un modo più efficace per saltare l’uomo nello stretto. La caratteristica brillante del nuovo aggiornamento è pensata per potenziare le abilità degli attaccanti, dando loro strumenti più precisi per superare gli avversari con maggiore facilità. Questa modifica mira a rendere il gioco più dinamico e realistico, evidenziando le capacità di controllo dei giocatori.
Se senti che ai tuoi attaccanti manca quel tocco di agilità necessario per saltare l’uomo nello stretto, questa Evoluzione è la soluzione. Il focus è interamente sul controllo di palla e sulla reattività, trasformando giocatori rapidi ma “ruvidi” in veri e propri funamboli palla al piede. Dettagli e Costi. Costo: 20.000 crediti o 150 FC Points.. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte (Puoi potenziare due giocatori diversi).. Requisiti di Selezione. OVR max: 88.. Velocità max: 94.. Ruolo: Non deve essere un DC (CB).. Stili di gioco max: 10 (Base), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. L’upgrade agisce direttamente sulla “sensibilità” del giocatore con il pallone: Generale: OVR +2 (Max 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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Da questa sera è disponibile una nuova evoluzione per portieri valutazione massima 88! Scorri per vedere le varie opzioni! Il costo della evo è di 17.000 crediti o 170 FC points! Abbiamo preparato alcune possibili alternative da piazzare nel vostro team! Chi s - facebook.com facebook