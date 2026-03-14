Fare attività è diventato un investimento in salute

Nel 2023 circa un milione di italiani ha deciso di smettere di stare seduti e di dedicarsi a un’attività fisica. Questa scelta ha portato la percentuale di sedentari al livello più basso mai registrato, pari al 33,2 per cento. Questi dati mostrano come sempre più persone considerino l’attività fisica un investimento sulla propria salute quotidiana.

Rispetto al 2023, sono circa un milione gli italiani che hanno abbandonato il divano scegliendo uno stile di vita attivo, abbassando così il dato dei sedentari sino al minimo storico del 33,2 per cento. Cresce in particolare la quota di chi pratica sport in maniera continuativa (il 28,6 per cento), con incrementi significativi tra bambini e over 65. Questa è la fotografia del popolo italiano per quanto riguarda la pratica sportiva emersa dal rapporto del 2025 pubblicato da Sport e Salute e dall’ Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Dati che a livello toscano sono addirittura migliori,visto che nel 2024 il 30,7 per cento della popolazione toscana con tre o più anni d’età ha praticato sport in modo continuativo nel proprio tempo libero, abbassando di conseguenza la quota di sedentarietà al 28,2 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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