Fano | Palazzo Malatestiano il piano per il nuovo museo

A Fano, il dirigente comunale alla Cultura e al Turismo ha annunciato pubblicamente un piano per ampliare il Museo Civico nel Palazzo Malatestiano. La proposta prevede interventi per aumentare gli spazi espositivi e migliorare le strutture esistenti. La discussione sul progetto coinvolge le autorità locali e gli operatori culturali, mentre l’ampliamento del museo rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale.

Ignazio Pucci, dirigente comunale alla Cultura e al Turismo di Fano, ha rilanciato pubblicamente la questione dell’ampliamento del Museo Civico. L’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli ha accolto positivamente questa iniziativa, definendola sensata e necessaria per il futuro della città. Il progetto punta a recuperare spazi all’interno del Palazzo Malatestiano, attualmente condiviso tra l’Amministrazione, la Fondazione Carifano e la banca Crédit Agricole. L’obiettivo non è solo aumentare i metri quadri disponibili, ma creare un nuovo ingresso su via Montevecchio, in prossimità della Basilica di Vitruvio. Si tratta di una visione a medio e lungo termine che mira a valorizzare il patrimonio medievale di Fano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano: Palazzo Malatestiano, il piano per il nuovo museo Articoli correlati Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: "Cedeteci gli uffici""La riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti potrebbe essere l’occasione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che n’è... Palazzo Malatestiano, Pucci: "Considerazioni personali"Fa discutere il ‘palazzo’ e la città, la proposta del dirigente della Cultura e del Turismo, Ignazio Pucci (foto), su una diversa destinazione del... Tutti gli aggiornamenti su Palazzo Malatestiano Temi più discussi: Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: Cedeteci gli uffici; Palazzo Malatestiano, Pucci: Considerazioni personali; L’ex ispettore: Bravo Pucci sul Palazzo Malatestiano; L’ex ispettore | Bravo Pucci sul Palazzo Malatestiano. L’ex ispettore: Bravo Pucci sul Palazzo MalatestianoBravissimo Ignazio Pucci. L’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli fa i complimenti al dirigente comunale alla Cultura e al ... ilrestodelcarlino.it Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: Cedeteci gli ufficiCon il restauro di Palazzo Zagarelli si apre una possibilità storica per il Museo Civico. Pucci: Sarebbe un progetto bellissimo ... msn.com Giotto di Bondone. Crocifisso Tempio Malatestiano Rimini opera più dettaglio vedere singolarmente x.com