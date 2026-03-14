In un incontro tra Nathan Trevallion e gli assistenti sociali, si sarebbe deciso un nuovo assetto per i figli della famiglia, dopo che Nathan ha dato il suo consenso senza la presenza di Catherine. La discussione si sarebbe svolta in modo riservato e senza la partecipazione della donna. La decisione avrebbe portato a una svolta nel percorso dei minori.

Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta Famiglia nel bosco, avrebbe acconsentito a prendere residenza in una casa di proprietà del Comune di Palmoli, in cui potrebbe abitare insieme ai tre figli, che gli sarebbero affidati in via esclusiva. La svolta dopo un incontro con gli assistenti sociali a Monteodorisio da cui la madre dei bambini, Catherine Birmingham, è stata esclusa. L’incontro segreto Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, Trevallion avrebbe incontrato l’assistente sociale Veruska D’Angelo, che si occupa del caso, insieme alla Garante per l’infanzia dell’Abruzzo Alessandra De Febis e a un traduttore. L’incontro si sarebbe svolto presso l’Asl del comune di Monteodorisio, si trova l’ufficio di D’Angelo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, incontro segreto e svolta dopo il sì di Nathan senza Catherine: nuovo futuro per i figli

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