Falsi vicini rubano 2 milioni | l’inganno all’anziano

Un anziano residente a Lido di Noto, in Sicilia, originario del Friuli, ha affidato a due vicini di casa un’eredità valutata in due milioni di euro. I vicini sono stati coinvolti in un inganno che ha portato al furto di questa somma. La vicenda riguarda un episodio di truffa ai danni dell’anziano, che si è verificato recentemente nella zona.

Un anziano signore originario del Friuli, trasferitosi a Lido di Noto in Sicilia, ha lasciato una eredità stimata in due milioni di euro a due vicini di casa. La Procura di Siracusa ha avviato un procedimento penale contro i due uomini, accusati di aver falsificato la volontà testamentaria del defunto per impadronirsi dei beni immobili e finanziari. L’inchiesta è scattata dopo che gli eredi legittimi hanno sporto denuncia contro i due sospetti, entrambi maschi di 58 e 63 anni. Le accuse gravano su reati gravi come la falsità materiale e la sostituzione di persona, legati alla redazione fraudolenta di un testamento olografo avvenuto il 28 maggio 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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