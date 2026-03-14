Fahrenheit 451 | la cultura come presupposto fondante per una società libera e consapevole Insegnare con i film

Il film Fahrenheit 451, diretto da François Truffaut, si basa sul romanzo di Ray Bradbury e descrive una società in cui i libri sono proibiti. La pellicola mostra un mondo in cui la cultura scritta è vietata e i protagonisti vivono sotto un regime oppressivo. La storia si concentra su un pompiere incaricato di brucere i libri e sulla sua evoluzione.

Il film Fahrenheit 451, diretto da François Truffaut e tratto dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury, è un’opera di fantascienza che racconta una società distopica in cui i libri sono stati proibiti. Il titolo del film fa riferimento alla temperatura alla quale la carta dei libri prende fuoco (451 gradi Fahrenheit). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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