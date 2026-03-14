Facci e Di Pietro sono apparsi insieme per sostenere il Sì. La loro presenza sul palco ha attirato l’attenzione, anche perché rappresentano due figure note nel panorama politico e giornalistico italiano. La loro collaborazione si è svolta nel contesto della campagna referendaria, senza altre implicazioni pubbliche. La scelta di unirsi in questa occasione ha suscitato discussioni tra gli osservatori.

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© Ilfoglio.it - Facci e Di Pietro insieme per il Sì. Puoi sceglierti i nemici, non gli alleati: una regola di igiene politica

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