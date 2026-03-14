Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, afferma di possedere uno scoop di grande valore economico. Ha dichiarato di essere in possesso di informazioni che potrebbero mettere in discussione una persona a cui tiene molto. Corona ha parlato di una rivelazione significativa, senza entrare nei dettagli, e si dice pronto a rendere pubblica questa scoperta. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi.

News su Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi racconta di avere tra le mani una rivelazione clamorosa che potrebbe sconvolgere il mondo dello spettacolo e cambiare molte cose! Leggi anche: Tragedia per Fabrizio Corona, ha una grave malattia: rischia di non guarire, ecco la confessione shock Negli ultimi tempi il nome di Fabrizio Corona è tornato più volte al centro dell’attenzione mediatica per alcuni scoop che hanno coinvolto personaggi molto famosi, generando reazioni e polemiche. In una recente intervista, però, l’ex re dei paparazzi ha raccontato qualcosa di ancora più sorprendente: l’esistenza di una storia che, se resa pubblica, potrebbe avere conseguenze enormi nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fabrizio Corona è pronto a distruggere una persona a cui vuole bene: ha in mano uno scoop che vale milioni di euro

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