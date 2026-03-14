Fabio Gerosa eletto nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco

L’Assemblea generale della Cgil di Lecco ha scelto Fabio Gerosa come nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro locale. La votazione si è svolta recentemente e ha portato alla nomina di Gerosa, che assumerà ufficialmente il ruolo nei prossimi giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

"Continueremo a rafforzare una Cgil autorevole e radicata sul territorio, sviluppando nuove forme di partecipazione a tutela di lavoratrici e lavoratori, giovani, precari, disoccupati e pensionati" L’Assemblea generale della Cgil di Lecco ha eletto Fabio Gerosa nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro territoriale di Lecco. La decisione è maturata al termine della riunione dell’organismo dirigente della Cgil lecchese, che ha espresso la propria fiducia nella nuova guida dell’organizzazione. Fabio Gerosa, nato a Lecco il 30 ottobre 1971, ha maturato una lunga esperienza sindacale all’interno della Cgil nel territorio lecchese. Nel... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Giuseppe Romano, eletto nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil SiciliaSi è svolto oggi a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia che all’unanimità ha eletto... Contenuti utili per approfondire Fabio Gerosa Argomenti discussi: FABIO GEROSA NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL LECCO; Cgil Lecco: è Fabio Gerosa il nuovo segretario generale.