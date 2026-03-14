Fabio Gerosa eletto nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco

Da leccotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Assemblea generale della Cgil di Lecco ha scelto Fabio Gerosa come nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro locale. La votazione si è svolta recentemente e ha portato alla nomina di Gerosa, che assumerà ufficialmente il ruolo nei prossimi giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

"Continueremo a rafforzare una Cgil autorevole e radicata sul territorio, sviluppando nuove forme di partecipazione a tutela di lavoratrici e lavoratori, giovani, precari, disoccupati e pensionati" L’Assemblea generale della Cgil di Lecco ha eletto Fabio Gerosa nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro territoriale di Lecco. La decisione è maturata al termine della riunione dell’organismo dirigente della Cgil lecchese, che ha espresso la propria fiducia nella nuova guida dell’organizzazione. Fabio Gerosa, nato a Lecco il 30 ottobre 1971, ha maturato una lunga esperienza sindacale all’interno della Cgil nel territorio lecchese. Nel... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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